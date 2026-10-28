Auto brandt volledig af in het Brabantse Zeeland, geen gewonden

In de buurt van het Brabantse dorp Zeeland is vanmiddag een auto volledig afgebrand. Rond 14.30 uur ontving de brandweer een melding van de brand waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. Bij de brand vielen geen gewonden.

De autobrand vond plaats in de straat de Witte Dellen en deze straat is tijdelijk afgesloten. Vermoedelijk vloog de auto al rijdend in brand. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust.

Hoe de brand kon ontstaan en hoelang de weg nog afgesloten blijft, is nog onduidelijk.