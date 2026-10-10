Schuurbrand in Biervliet kost 18.000 kippen het leven

Door een schuurbrand in het Zeeuwse Biervliet zijn ongeveer 18.000 kippen overleden, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Zaterdagmiddag ontstond er brand in de kippenschuur. Door de snelle brandontwikkeling heeft de brandweer geen enkele kip kunnen redden.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving en over de grens in Vlaanderen zichtbaar was. De brandweer riep op ramen en deuren te sluiten. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere loods

De brandweer blijft nog enige tijd nablussen. Tot zij klaar zijn, blijft een aantal omliggende wegen dicht. De rook was in de omgeving goed zichtbaar.

Bron foto: Edwin Penning