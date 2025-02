Woonschip zinkt na brand in Haastrecht, slachtoffer zwaargewond

Door een brand op een woonschip in het Zuid-Hollandse Haastrecht is een persoon ernstig gewond geraakt. De brandweer heeft met twee duikteams gezocht naar een mogelijk tweede persoon in het water, maar heeft niemand aangetroffen, meldt een woordvoerder van de brandweer Hollands Midden.

De duikteams zijn terug naar de kazerne. De brand in het vaartuig aan het Jaagpad is helemaal uit. Het scheepje is half gezonken en kan als verloren worden beschouwd, zegt de woordvoerder.

De woordvoerder doet geen uitspraken over de oorzaak van de brand op het vaartuig, omdat de politie onderzoek gaat doen naar de omstandigheden rond het ontstaan ervan. De zwaargewonde is naar een ziekenhuis gebracht, de woordvoerder kon niks zeggen over de verwondingen.

ANP