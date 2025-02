Explosies bij woningbrand in Valthermond: één gewonde

Bij een brand in een huis aan het Zuiderdiep in het Drentse dorp Valthermond is iemand gewond geraakt, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichtgeving van RTV Drenthe. Het gaat om "aanzienlijk letsel", maar de woordvoerder kan niet zeggen hoe de gewonde eraan toe is en of die naar het ziekenhuis is.

De gewonde was in het huis toen daar aan het begin van maandagavond brand uitbrak. Volgens de woordvoerder zijn daarbij ook explosies gehoord. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer is bezig met nablussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens RTV Drenthe was er bij dezelfde woning ook al brand in april 2019.

ANP