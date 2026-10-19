Kat komt om bij uitslaande woningbrand in Sluiskil

Bij een uitslaande woningbrand aan de Bovenweg in het Zeeuwse Sluiskil is in de nacht van zondag op maandag een kat om het leven gekomen. De benedenverdieping van de woning brandde volledig uit. Er waren geen mensen meer binnen toen de brandweer arriveerde.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Het vuur verspreidde zich naar het dak, maar overslag naar naastgelegen woningen werd voorkomen.

Rook richting dorp

Door de brand trok rook richting het dorp. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Rond 03.35 uur gaf de brandweer het sein brand meester.