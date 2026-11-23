Een woning aan de Alikruik in Philippine is maandagavond zwaar beschadigd geraakt door een explosie, waarna brand uitbrak. Bij het incident heeft een bewoner rook ingeademd. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De melding kwam rond 19.25 uur binnen. Aanvankelijk werd uitgegaan van een schoorsteenbrand, maar al snel bleek dat er sprake was van een explosie gevolgd door brand. De brandweer schaalde daarop op naar middelbrand en rukte uit met onder meer twee blusvoertuigen en een hoogwerker.

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Slopen en blussen

De woning is door het incident instabiel geworden, waardoor hulpdiensten niet dichtbij kunnen komen. Om het vuur veilig te kunnen bestrijden, is een kraan ingezet die het dak zal slopen. Ook is een nutsbedrijf aanwezig om gas en elektriciteit af te sluiten.

De brand was maandagavond nog niet onder controle. De veiligheidsregio waarschuwt dat bij het nablussen extra rook kan vrijkomen. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.