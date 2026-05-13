Woning en schuur in Hulten bijna volledig in de as door felle brand

Een vrijstaande woning met grote schuur aan de Broekdijk in Hulten is woensdagochtend vroeg getroffen door een grote brand. Rond 05.00 uur kwam de eerste melding binnen. Toen de brandweer arriveerde, stond het complete pand al in lichterlaaie.

De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Boven Hulten trok een enorme rookpluim, die volgens omstanders van grote afstand te zien was. De politie zette de straat ruim af om hulpdiensten veilig hun werk te laten doen.

Voor zover bekend was niemand aanwezig in de woning op het moment dat de brand uitbrak. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekendgemaakt.

Eerder drugslab ontdekt

Een videocorrespondent meldt dat erin hetzelfde pand begin 2024 een enorm drugslab werd gevonden. Het pand werd toen voor een jaar gesloten. Of dat iets te maken heeft met de brand, is op dit moment niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.