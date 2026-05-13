Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Woning en schuur in Hulten bijna volledig in de as door felle brand

Brand

Vandaag, 07:35

Link gekopieerd

Een vrijstaande woning met grote schuur aan de Broekdijk in Hulten is woensdagochtend vroeg getroffen door een grote brand. Rond 05.00 uur kwam de eerste melding binnen. Toen de brandweer arriveerde, stond het complete pand al in lichterlaaie.

De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Boven Hulten trok een enorme rookpluim, die volgens omstanders van grote afstand te zien was. De politie zette de straat ruim af om hulpdiensten veilig hun werk te laten doen.

Voor zover bekend was niemand aanwezig in de woning op het moment dat de brand uitbrak. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekendgemaakt.

Eerder drugslab ontdekt

Een videocorrespondent meldt dat erin hetzelfde pand begin 2024 een enorm drugslab werd gevonden. Het pand werd toen voor een jaar gesloten. Of dat iets te maken heeft met de brand, is op dit moment niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.