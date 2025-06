Zeer grote brand in oude binnenstad Woerden, 8 woningen ontruimd

In de oude binnenstad van Woerden woedt een grote brand, die nog niet onder controle is, zo laat de brandweer weten. Het gaat het om een winkel aan de Rijnstraat met daarboven woningen en daarnaast een reisbureau. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De schade van de brand en rook is flink.

De brandweer schaalde maandagavond op naar een zeer grote brand en ontruimde acht woningen. 'Geef hulpdiensten de ruimte en kom niet naar de locatie', schrijft de Veiligheidsregio. 'Bij deze brand komt veel rook vrij. Sluit ramen en deuren als u last heeft van de rook en zet ventilatie uit.'

Het sein brand meester was maandag rond 22.30 uur nog niet gegeven, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zegt niet te verwachten dat het vuur zich nog uitbreidt. De brandweer is tussen de plafonds nog op zoek naar eventuele brandhaardjes. Daarbij moeten (plafond)delen gesloopt worden. Ook een drone helpt van bovenaf te zoeken naar warmtebronnen.

Bij de brand komt geen rook meer vrij. Uit het brandende gebouw werd een kat gered.

Foto's: KLF/RBF media

Hart van Nederland/ANP