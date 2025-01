Vrouw (20) overleden door grote woningbrand IJsselstein

Een 20-jarige vrouw is om het leven gekomen door een brand die vorige week in een woning in IJsselstein uitbrak. De politie bevestigt het tragische nieuws na berichtgeving van RTV Utrecht.

Het slachtoffer werd vorige week vrijdag naar het het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht, waar zij donderdagavond aan haar verwondingen is bezweken. Twee anderen die zich op dat moment in het huis bevonden, werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. Volgens de regionale omroep komen de slachtoffers uit één gezin.

Inzamelingsactie

Naasten zijn inmiddels een crowdfunding gestart, waar volgens hen veel gehoor aan wordt gegeven. "Het is voor de familie onmogelijk om iedereen persoonlijk te bereiken en te bedanken, maar namens hen laten we weten dat ze diep geraakt en enorm dankbaar zijn. De overweldigende steun geeft hen kracht in deze moeilijke tijd", schrijven ze op de pagina van de inzamelingsactie.

De grote brand woedde in een tussenwoning aan de Engelandstraat in de Utrechtse plaats. Andere huizen in het blok werden ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, meldt de politiewoordvoerster vrijdag. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

ANP