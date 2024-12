Vrachtwagenbrand Emmeloord houdt brandweer urenlang bezig

Een drukke nacht voor de brandweer in Emmeloord. Daar vatte de lading van een aan de Platinaweg geparkeerde vrachtwagen vlam. En die lading wilde wel goed branden: het ging namelijk om ruim twintig balen gehakseld stro. De vlammen werden ontdekt door een oplettende automobilist die op de nabijgelegen A6 reed.

En dat die voorbijganger zo oplettend was, bleek maar goed ook. De uit Friesland afkomstige vrachtwagenchauffeur lag namelijk nog in zijn cabine te slapen en had niks door. De actie van de weggebruiker heeft veel erger voorkomen, beaamt ook een woordvoerder van de brandweer: "Gelukkig konden wij hem daardoor op tijd wakker maken."

Schuim

Om de brand te kunnen bestrijden moesten de toegesnelde spuitgasten eerst de hooibalen uit de vrachtwagen halen. Daarbij kregen ze hulp van de inmiddels klaarwakkere chauffeur, die met zijn grijper de brandende balen zo goed en zo kwaad als mogelijk uit de wagen heeft kunnen halen. Ook moest de brandweer vanwege de aard van de brand blussen met schuim, water gebruiken was geen optie.

De vrachtwagen kan als verloren worden beschouwd.