Vlammenzee legt woonboerderij met rieten dak in Sleen in de as

Een felle brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een groepsaccommodatie in het Drentse Sleen volledig verwoest. Het vuur brak uit rond 03.00 uur in een boerderij aan de Brink, waar groepshuis 't Hunebed was gevestigd. Al snel sloegen de vlammen uit het dak en stond het pand in lichterlaaie.

Volgens de brandweer is er bij de brand niemand gewond geraakt. Op het moment van uitbreken van de brand was er niemand in het pand.

Flinke blusklus

Brandweerkorpsen uit onder andere Zweeloo en Emmen werden opgeroepen om de vlammen te bestrijden. Met drie blusvoertuigen en een hoogwerker probeerden zij het vuur te bedwingen, maar het bleek al snel dat het gebouw niet meer te redden was. Door de hevige vuurbelasting was een aanval van binnenuit onmogelijk.

"Van buitenaf hebben we nog geprobeerd het pand te behouden, maar dat was uiteindelijk kansloos", aldus een woordvoerder van de brandweer. De boerderij brandde volledig af.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog onduidelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het vuur heeft kunnen ontstaan.