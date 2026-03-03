Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veel schade door explosie bij portiek in Rotterdam, twee personen weggerend

Brand

Vandaag, 20:09

Link gekopieerd

Een explosie bij een portiekwoning in de Watergeusstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft dinsdag voor veel schade gezorgd. De politie meldt dat er in de woning scheuren zijn ontstaan en dat er waterlekkage was. Niemand raakte gewond.

De explosie was even voor 17.45 uur. Een bewoner van een bovengelegen woning werd geëvacueerd. Op beelden van lokale media is te zien dat ramen van de getroffen woning eruit liggen. De politie meldt dat getuigen twee personen hebben zien wegrennen.

In de Watergeusstraat zijn de afgelopen jaren vaker explosies geweest.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Brand in Rotterdam: persoon springt uit bovenwoning, in totaal acht gewonden
Brand in Rotterdam: persoon springt uit bovenwoning, in totaal acht gewonden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.