Veel schade door explosie bij portiek in Rotterdam, twee personen weggerend

Een explosie bij een portiekwoning in de Watergeusstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft dinsdag voor veel schade gezorgd. De politie meldt dat er in de woning scheuren zijn ontstaan en dat er waterlekkage was. Niemand raakte gewond.

De explosie was even voor 17.45 uur. Een bewoner van een bovengelegen woning werd geëvacueerd. Op beelden van lokale media is te zien dat ramen van de getroffen woning eruit liggen. De politie meldt dat getuigen twee personen hebben zien wegrennen.

In de Watergeusstraat zijn de afgelopen jaren vaker explosies geweest.