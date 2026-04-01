Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand in winkelgebied in Zeist onder controle, flinke schade aan woning

Brand

1 apr 2026, 12:01 - Update: 1 apr 2026, 17:46

Link gekopieerd

Woensdagochtend is een grote brand uitgebroken in een woning boven een winkel in het centrum van Zeist. Het gaat om een pand aan de Slotlaan, waar het vuur fel om zich heen sloeg. Aan het begin van de middag was de brand onder controle.

Door de brand moesten ongeveer tien woningen in de omgeving worden ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Rond het middaguur konden een de meeste bewoners weer terug naar huis. Alleen de bewoners van de woning waar de brand ontstond, kunnen nog niet terugkeren.

De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Ook korpsen uit omliggende plaatsen hielpen mee met blussen. Het winkelgebied werd daarnaast ruim afgezet om mensen op afstand te houden.

Volgens een woordvoerder is er niemand gewond geraakt bij de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.