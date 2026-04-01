Brand in winkelgebied in Zeist onder controle, flinke schade aan woning

Woensdagochtend is een grote brand uitgebroken in een woning boven een winkel in het centrum van Zeist. Het gaat om een pand aan de Slotlaan, waar het vuur fel om zich heen sloeg. Aan het begin van de middag was de brand onder controle.

Door de brand moesten ongeveer tien woningen in de omgeving worden ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Rond het middaguur konden een de meeste bewoners weer terug naar huis. Alleen de bewoners van de woning waar de brand ontstond, kunnen nog niet terugkeren.

De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Ook korpsen uit omliggende plaatsen hielpen mee met blussen. Het winkelgebied werd daarnaast ruim afgezet om mensen op afstand te houden.

Volgens een woordvoerder is er niemand gewond geraakt bij de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.