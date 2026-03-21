Grote brand in fabriekshal Zeist, terrein afgesloten

In een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein in Zeist (Utrecht) heeft zaterdagochtend een grote brand gewoed. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Het pand, waarin enkele bedrijven zijn gevestigd, heeft forse schade opgelopen.

De melding van de brand kwam even voor 06.00 uur binnen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. De brandweer heeft opgeschaald en is met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden en is begonnen met nablussen.