Explosie in Woerden, tientallen woningen ontruimd

Bewoners van een appartementencomplex in Woerden zijn zondagavond opgeschrikt door een explosie en een daarop volgende brand in een woning. Een deel van de gevel is ontzet. 24 woningen zijn in totaal ontruimd, bewoners zijn overgebracht naar een sporthal in de buurt. Voor zover nu bekend is, is niemand gewond geraakt.

De explosie was aan de Anton Mauvestraat in de Utrechtse plaats. Hoe deze kon ontstaan, wordt nog onderzocht door de Veiligheidsregio. De binnenkant van de woning waar de explosie gebeurde heeft veel schade opgelopen. Er bestaat gevaar dat delen van de gevel naar beneden vallen. Daarnaast liggen er glasscherven rondom het gebouw. De omgeving is afgezet.

"Een deel van de bewoners mogen, laat de veiligheidsregio weten.