Bewoonster (62) overleden bij woningbrand in Utrecht

Bij een woningbrand aan de Javastraat in Utrecht is dinsdagochtend een 62-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie dinsdagochtend via X. De hulpdiensten onderzoeken nog of er sprake is van een misdrijf.

De brand brak rond 06.30 uur uit in een woning aan de Javastraat. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de brandweer, politie, ambulance en een traumahelikopter.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt ook gekeken of er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf.