Dikke, zwarte rookwolken bij grote brand op industrieterrein in Veenendaal

Brand

Vandaag, 11:40

Op een industrieterrein in Veenendaal woedt zondagochtend een grote brand. Bij de brand komt zeer veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. Het pand waar de brand woedt, wordt als verloren beschouwd.

De brand brak aan het einde van de ochtend uit in een bedrijfspand aan de Kernreactorstraat. Het vuur sloeg vervolgens over naar een naastgelegen pand.

Regionale media melden dat de rook in de wijde omgeving te zien is. RTV Utrecht schrijft dat mensen in onder meer Utrecht, Woudenberg, Elst en Rijswijk de rookwolken zien. Omroep Gelderland meldt dat de rook ook in Druten, Tiel en Arnhem zichtbaar is.

Verkeershinder

De brand woedt bij een opslagbedrijf voor cacao. Het hele industrieterrein is afgesloten voor publiek. Ook de N233 is ter hoogte van de rotonde bij de Wageningseweg afgesloten. Die weg zelf is tot aan Ede afgesloten. Dit zorgt voor overlast voor verkeer naar Veenendaal en Rhenen.

De veiligheidsregio adviseert mensen om ramen en deuren te sluiten en niet naar de plaats van de brand te komen, zodat hulpdiensten de ruimte krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP

