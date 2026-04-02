Woning Soest zwaar beschadigd na felle brand

Een woning aan de Valeriaanstraat in Soest is in de nacht van woensdag op donderdag volledig verwoest door een grote brand. Daarbij waren er volgens een correspondent ter plaatse ook explosies te horen. De bewoners konden op tijd naar buiten komen, maar kunnen voorlopig niet terug naar hun huis, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht.

De brand werd rond 22.40 uur gemeld en schaalde vrijwel direct op naar een grote brand. Het vuur greep razendsnel om zich heen en woedde van de begane grond tot en met de zolder. Toen de hulpdiensten arriveerden sloegen de vlammen al het huis uit.

Volledig in de as gelegd

De woning moet als verloren worden beschouwd. Ook de naastgelegen huizen liepen schade op door rook en bluswater. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. In een van die woningen zou een baby van drie dagen oud aanwezig zijn geweest.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer doet daar onderzoek naar. De bewoners worden elders opgevangen.