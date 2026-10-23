OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote brand in appartementencomplex Leusden na explosie

Brand

Vandaag, 11:00

Link gekopieerd

Bij een explosie in een appartementencomplex aan de Kuperssingel in Leusden is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. Zeker één woning brandde volledig uit en het hele complex moest worden ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De explosie vond volgens een correspondent ter plaatse rond 00.35 uur plaats en ging gepaard met een harde knal. Kort daarna brak brand uit in het complex. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer schaalde binnen enkele minuten op naar middelbrand een uiteindelijk grote brand.

"De brandweer is bezig met het bestrijden van de brand en probeert deze zo snel mogelijk onder controle te krijgen", meldde de Veiligheidsregio Utrecht op X.

Bewoners kunnen niet terug naar huis

Bij de brand kwam veel rook vrij, waarna het volledige portiekcomplex werd ontruimd. De brandweer wist tijdens de inzet ook een kat te redden, aldus de correspondent. Of er tijdens de explosie mensen in de getroffen woning aanwezig waren, is niet duidelijk.

De netbeheerder kwam ter plaatse om de gastoevoer van het hele complex af te sluiten. Bewoners konden die nacht niet terugkeren naar hun woningen.

Mogelijk brandbom

Volgens voorlopige, nog onbevestigde informatie zou iemand een brandbom bij de voordeur van een woning in het trappenhuis hebben neergelegd. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, is niet officieel bevestigd. Wel bevestigd de Veiligheidsregio dat er sprake was van een explosie.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie en de daarop volgende brand.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek naar de explosie. Mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, of over relevante camerabeelden beschikken, worden opgeroepen zich te melden bij de politie als ze dat nog niet hebben gedaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.