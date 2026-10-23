Grote brand in appartementencomplex Leusden na explosie

Bij een explosie in een appartementencomplex aan de Kuperssingel in Leusden is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. Zeker één woning brandde volledig uit en het hele complex moest worden ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De explosie vond volgens een correspondent ter plaatse rond 00.35 uur plaats en ging gepaard met een harde knal. Kort daarna brak brand uit in het complex. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer schaalde binnen enkele minuten op naar middelbrand een uiteindelijk grote brand.

"De brandweer is bezig met het bestrijden van de brand en probeert deze zo snel mogelijk onder controle te krijgen", meldde de Veiligheidsregio Utrecht op X.

Bewoners kunnen niet terug naar huis

Bij de brand kwam veel rook vrij, waarna het volledige portiekcomplex werd ontruimd. De brandweer wist tijdens de inzet ook een kat te redden, aldus de correspondent. Of er tijdens de explosie mensen in de getroffen woning aanwezig waren, is niet duidelijk.

De netbeheerder kwam ter plaatse om de gastoevoer van het hele complex af te sluiten. Bewoners konden die nacht niet terugkeren naar hun woningen.

Mogelijk brandbom

Volgens voorlopige, nog onbevestigde informatie zou iemand een brandbom bij de voordeur van een woning in het trappenhuis hebben neergelegd. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, is niet officieel bevestigd. Wel bevestigd de Veiligheidsregio dat er sprake was van een explosie.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie en de daarop volgende brand.