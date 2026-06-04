Felle brand op bedrijventerrein Leerdam, pand gaat in vlammen op

Een grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor onrust gezorgd op een industrieterrein aan de Handelstraat in Leerdam. Uit voorzorg werd ook een fabriek van Campina ontruimd. Veertig medewerkers die daar aan het werk waren, moesten het gebouw verlaten.

Dat meldt burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden op X. Leerdam valt onder deze gemeente. Volgens de burgemeester zijn de medewerkers uit veiligheidsoverwegingen naar buiten gebracht.

Pand verloren

De brand ontstond bij een bedrijf dat zich bezighoudt met wegmarkeringen en belijningen. Het pand kon niet worden behouden en is volgens Fröhlich verloren gegaan.

Rond 04.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere bedrijven op het industrieterrein.

Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Ook de omliggende bedrijven zijn gespaard gebleven en kunnen donderdag hun deuren gewoon openen.