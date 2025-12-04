Flinke brand in Driebergen: vijf personen naar ziekenhuis, waaronder kind

In het Utrechtse Driebergen is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken in een twee-onder-een-kapwoning aan de Brinkseweg. De brandweer heeft twee mensen uit één van de woningen gehaald, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Drie andere personen konden de woning zelfstandig verlaten.

Alle vijf slachtoffers, waaronder een kind, zijn overgebracht naar het ziekenhuis; over hun toestand is nog niets bekend. De brand brak rond 23.30 uur uit. De oorzaak wordt onderzocht, aldus de woordvoerder. Rond 01.00 uur gaf de brandweer het sein brandmeester.

Onbewoonbaar

Volgens de woordvoerder ging het om een flinke brand. Vooral de linkerwoning, waar de brand begon, is zwaar beschadigd; alle ramen zijn zwartgeblakerd en de woning is voorlopig onbewoonbaar. De andere woning bleef grotendeels intact en liep slechts lichte schade op.