Gewonde bij felle brand bij autobedrijf in Bunnik

Brand

Vandaag, 06:30

Bij een autobedrijf in het Utrechtse Bunnik woedt sinds de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand aan de Schoudermantel. Een man die daar werkt is daarbij gewond geraakt, hij liep brandwonden op. De brand is inmiddels uit maar de autozaak is wel "volledig afgebrand", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De aangrenzende woningen zijn op wat schade na gespaard gebleven.

Toen de brandweer aankwam bij de brand, troffen ze de man buiten het pand gewond aan. Hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hem gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Weg afgesloten

De brandweer haalde water uit de Kromme Rijn aan de overzijde van de N229 voor het blussen. Die weg werd daardoor afgesloten. De N229 naar de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede is weer open. De provinciale weg blijft voorlopig nog afgesloten in de andere rijrichting.

