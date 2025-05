Uitslaande brand in toekomstig azc in Haarlem, veel hulpdiensten ter plaatse

In een leegstaand pand aan de Belgielaan in Haarlem is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het gaat om een voormalig zorgcomplex dat momenteel wordt verbouwd tot een asielzoekerscentrum. De brand ontstond op de benedenverdieping en was korte tijd uitslaand.

Er werd groot opgeschaald. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland legt uit: "Het is een zorginstelling en het was niet bekend of dat dat werd gebruikt als antikraakpand. Mogelijk zaten er nog mensen binnen." Uiteindelijk bleek dat het pand volledig leeg was. Er zijn dus ook geen gewonden gevallen.

De brandweer had de vlammen op de begane grond snel onder controle door een snelle inzet. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er sprake is van brandstichting.