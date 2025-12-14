Uitslaande brand in huis in Goudriaan, 2 gewonden

Aan de Wetering in het Zuid-Hollandse dorpje Goudriaan is zondag een grote woningbrand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen het vuur blussen. Twee mensen zijn ter plaatste door ambulancepersoneel gecontroleerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Het grootste deel van de brand is inmiddels onder controle, meldt de Veiligheidsregio zondagmiddag.

De brand brak uit in een rijtjeswoning en sloeg al gauw verder uit. De brandweer kwam ter plaatse en ontruimde drie omliggende huizen. Twee mensen werden in de ambulance nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, zij zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

Het grootste deel van de brand is inmiddels geblust, wel woedt er nog een gasbrand in de hal.