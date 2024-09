Twintig woningen ontruimd vanwege grote brand in Amersfoort

In Amersfoort staan de bewoners van twintig appartementen op straat nadat er brand uitbrak. Ze worden opgevangen in een sporthal. De keuken van een restaurant in hun pand vatte vlam.

In het restaurant aan de Lage Boog in Amersfoort brak zondagmiddag brand uit. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Utrecht bevestigt dat twintig bovenliggende appartementen en omliggende panden zijn ontruimd. Het gaat om een bakker, twee afhaalrestaurants en een supermarkt en appartementen.

De brandweer spreekt van een keukenbrand met veel rook als gevolg. De brand bevond zich in het plafond van de zaak in een ventilatiekanaal. Rond half acht in de avond meldde de Veiligheidsregio: " De brand in de horecagelegenheid is uit. Op dit moment controleert de brandweer, samen met stichting Salvage, de bovenliggende appartementen op eventuele rookschade."

De woordvoerster verwacht dat de brandweer de bovenliggende woningen in de loop van de avond weer vrijgeeft.

ANP