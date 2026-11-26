Bij een grote brand in het Friese Twijzelerheide zijn woensdagavond twee paardenstallen volledig verwoest. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd. Rond 00.20 uur was het vuur onder controle, meldt de veiligheidsregio. Er raakte niemand gewond.

De brand woedde aan de Hiltsjemuoiswâlden in het Friese dorp. Toen de brand uitbrak, waren er paarden en kippen in de stallen aanwezig. De dieren konden op tijd naar buiten komen en zijn in veiligheid gebracht. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor er rond 23.00 uur een NL-Alert voor de omgeving werd verstuurd.

De twee stallen waren niet meer te redden. De gebouwen zijn met een sloopkraan uit elkaar getrokken, waarna de laatste brandhaarden konden worden geblust.

Geen asbest vrijgekomen

De veiligheidsregio liet daarnaast weten dat er bij metingen in de omgeving geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen zijn gemeten. Volgens de veiligheidsregio is er geen asbest vrijgekomen bij de brand. In de directe omgeving kunnen verbrandingsresten en deeltjes van de zonnepanelen die op het dak lagen, terechtkomen.