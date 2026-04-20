Twee mensen ernstig gewond door uitslaande woningbrand in Roosendaal

Vandaag, 17:35 - Update: 3 uur geleden

Bij een uitslaande woningbrand in Roosendaal zijn maandagmiddag twee mensen ernstig gewond geraakt. Dat meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De brand brak rond 16.00 uur uit in een woning in de wijk De Kroeven. Het vuur woedde vooral in de dakconstructie van het huis. In eerste instantie was nog onduidelijk of er slachtoffers waren, maar later werd duidelijk dat twee mensen gewond zijn geraakt.

De brandweer wist het vuur relatief snel onder controle te krijgen, waardoor verdere uitbreiding is voorkomen. Alle aandacht gaat nu uit naar de zorg voor de gewonden, aldus de veiligheidsregio.

Door Redactie Hart van Nederland

