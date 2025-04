Twee gewonden bij woningbrand in Rotterdam, hond en kat omgekomen

Bij een woningbrand aan de Vuurplaat in Rotterdam Feijenoord zijn twee mensen gewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Een van hen is zwaargewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De ander ging met een ambulance naar het ziekenhuis. Twee huisdieren, een hond en een kat, zijn overleden.

De brand brak aan het begin van zaterdagavond uit op de vierde verdieping van de flat. De oorzaak van de brand is niet bekend.

ANP