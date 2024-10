Twee gewonden bij uitslaande brand in woning Spijkenisse

In een rijtjeshuis aan de Wikkedreef in Spijkenisse is dinsdagochtend brand uitgebroken. Twee bewoners raakten daarbij gewond. Door de brand is forse schade ontstaan aan de woning.

De brandweer kreeg om 09.05 uur een melding van de brand. De man en vrouw stonden al buiten toen de brandweer arriveerde. De brand sloeg zowel aan de voor- als achterkant uit het dak van de woning. Om de brand beter te kunnen bestrijden, schaalde de brandweer op naar een middelgrote brand.

De twee bewoners zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en met rookintoxicatieklachten naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan, en of de woning nog bewoonbaar is.