Vlammenzee bij woningbrand in Tilburg, mogelijk brandbom naar binnen gegooid

Aan de Heikestraat in Tilburg is zondagavond een flinke woningbrand uitgebroken. De bewoner wist op tijd aan de vlammen te ontkomen. Mogelijk is er een brandbom naar binnen gegooid, melden getuigen aan Omroep Brabant. De politie doet onderzoek.

De brand zorgde voor een flinke vlammenzee en er kwam veel rook vrij. De twee naastgelegen woningen werden tijdelijk ontruimd. Volgens Omroep Brabant woont in een van de huizen een gezin met een baby. Er raakte niemand gewond.

Rond 21.15 uur was de brand onder controle. De schade aan de woning is groot.

Mogelijke brandbom

Verschillende getuigen zagen vlak voor de brand een man wegrennen, meldt de regionale omroep. Ze vermoeden dat er mogelijk een brandbom naar binnen is gegooid. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en of er sprake is van brandstichting.