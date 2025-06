Brandweer en omstanders redden tientallen schapen bij schuurbrand Avenhorn

In het Noord-Hollandse Avenhorn is zondagavond brand uitgebroken in een schuur aan de Oost-Mijzen. De brandweer wist op tijd in te grijpen: alle schapen die in een stal achter de brandende schuur stonden, zijn in veiligheid gebracht. Dat meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brand brak uit rond 18.30 uur. Op videobeelden is te zien dat meerdere mensen de brandweer helpen om de schapen uit de schuur te halen.

Hooi

Hoewel het vuur inmiddels onder controle is en er geen rook meer zichtbaar is, blijft de situatie niet zonder risico. In de schuur ligt namelijk een flinke hoeveelheid hooi, en dat kan bij hoge temperaturen spontaan opnieuw gaan branden.

Om dat te voorkomen is een sorteergrijper ingezet om het hooi uit elkaar te trekken. Eén brandweerwagen blijft ter plaatse om na te blussen en verdere schade te beperken.

De brandweer vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en eventuele mechanische ventilatie uit te schakelen als zij last hebben van de rook.