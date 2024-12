Strandpaviljoen op Texel volledig verwoest door felle brand

Een strandpaviljoen in De Koog op Texel is in de nacht van donderdag op vrijdag door brand verwoest, meldt de veiligheidsregio. Iets voor 02.00 uur werd al gemeld dat de vlammen uit het pand sloegen, korte tijd later werd gemeld dat de brandweer de brand "gecontroleerd" liet uitbranden.

Het pand bleek na aankomst van de brandweer al "dusdanig" in brand te staan, "dat blussen geen optie meer was". Niemand raakte gewond.

Het getroffen restaurant is Paal 19 aan de Ruijslaan in De Koog. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

ANP