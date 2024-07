Steeds vaker natuurbranden, zo helpt Defensie de schade te beperken

Je zal het niet denken met alle regen de laatste tijd, maar natuurbranden komen vaker voor dan ooit. Voorkomen lukt niet, maar bluswatervoorzieningen creëren kunnen de schade wel beperken. Daarom helpt Defensie een handje mee.

Bij plekken in natuurgebieden waar open water ver weg is, slaat Defensie waterputten. Bijvoorbeeld in het Nationaal Park Drents-Friese Wold, het grootste natuurgebied van Friesland. Daar liggen campings en een zorginstelling, dus hoe eerder de brandweer bij water is, hoe beter.

En ook Defensie zelf heeft er iets aan, want de werkzaamheden zoals boren moeten worden getraind met het oog op uitzendingen. "We zijn bedoeld om de kampen voor Nederlandse militairen te voorzien van waterbronnen, in de brandhaarden in de wereld", vertelt commandant Perry de Leeuw den Bouter.