Steeds meer Nederlanders bijziend: Medisch Centrum West laat zien waarom het Oogfonds waarschuwt

Bijziendheid neemt in Nederland enorm toe. Inmiddels heeft meer dan de helft van de jongvolwassenen ermee te maken. In het nieuwe seizoen van het populaire televisieprogramma Medisch Centrum West worden de risico’s van bijziendheid op latere leeftijd in beeld gebracht aan de hand van het personage Pieta. Hoewel de verhaallijnen niet echt zijn, zijn de medische klachten waar de personages last van hebben dat helaas wel.

Zo besteedt de serie nu onder meer aandacht aan de gevolgen van hoge bijziendheid. Maar wat is dat nou eigenlijk? Het betekent dat je dingen die dichtbij zijn goed kunt zien, maar dingen ver weg wazig zijn. Bij bijziendheid heb je meestal een bril of contactlenzen met minsterkte nodig om in de verte scherp te zien. Dit kan grotere gevolgen hebben dan je misschien denkt. Het Oogfonds is blij met de aandacht voor deze en andere medische thema’s.

De 20-20-2 regel

“Veel mensen denken dat bijziendheid alleen betekent dat je een bril nodig hebt,” vertelt het Oogfonds. “Maar hoge bijziendheid vergroot de kans op blijvende oogschade. Door bij jonge kinderen vroeg in te grijpen, kunnen we problemen zoals netvliesloslating helpen voorkomen.” Het Oogfonds benadrukt dat het belangrijk is om kinderen te beschermen. De 20-20-2-regel helpt bijziendheid te voorkomen of te beperken en daarmee het risico op complicaties op latere leeftijd zo laag mogelijk te houden. Deze houdt in: 20 minuten dichtbij kijken, dan 20 seconden in de verte kijken en minimaal 2 uur per dag naar buiten.

Signalen herkennen

Plotselinge lichtflitsen of zwarte vlekken kunnen bijvoorbeeld alarmsignalen zijn. Krijg jij hiermee te maken? Raadpleeg dan snel een huisarts, oogarts of optometrist. Je zicht is namelijk iets wat erg kwetsbaar is. Toch hebben niet alle soorten oogproblemen even duidelijke signalen. Het Oogfonds steunt onderzoek naar oogziektes en geeft voorlichting om de ogen zo gezond mogelijk te houden.

Noodsituatie in de zorg

De goed bekeken dramaserie Medisch Centrum West volgt de levens van personages die zorgmedewerkers spelen in een ziekenhuis. Denk aan artsen, verpleegkundigen maar ook de directie. Van werk tot privésituaties, van alles komt voorbij. Niemand minder dan Wendy van Dijk speelt sinds dit seizoen de rol van bestuurder Marleen.

In het nieuwste seizoen, wat vanaf 11 november 2025 te zien is op SBS6, worden onderwerpen die voor veel Nederlandse vandaag de dag spelen onder de aandacht gebracht. Zoals de verhaallijn van Pieta die plotseling haar zicht verliest door een netvliesloslating. Die risico’s worden vaak onderschat, terwijl het aantal mensen met hoge bijziendheid in Nederland toeneemt. “Voor mensen met hoge bijziendheid is dat een reëel risico. Hoe hoger de minsterkte, hoe langer en kwetsbaarder het oog is, waardoor het netvlies sneller kan scheuren of loslaten”, zo laat het Oogfonds weten.

Lees meer over bijziendheid en ontdek hoe je jouw ogen – én die van je kind – gezond houdt via www.oogfonds.nl/myopie. Hier vind je meer informatie over de 20-20-2-regel en praktische tips voor ouders en volwassenen.

De foto bovenaan dit artikel is gegenereerd met behulp van AI