Brandweer redt slapende bewoner uit huis bij felle woningbrand in Best

Bij een brand in een woning aan de Draadeind in Best is maandagochtend een bewoner gered. De uitslaande brand werd kort voor 09.00 uur gemeld bij de hulpdiensten. Er werden meerdere voertuigen ingezet om het vuur te bestrijden.

De bewoner lag te slapen toen de brand uitbrak. De brandweer moest de voordeur forceren om hem uit de woning te halen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.

De brand was al snel onder controle en Stichting Salvage is inmiddels ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.