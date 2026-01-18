Volg Hart van Nederland
Schoolpand verwoest door brand in Huissen

Brand

Vandaag, 22:04

Een brand heeft een schoolgebouw in het Gelderse Huissen verwoest. De brand brak zondagavond uit aan de Hazekamp en de vlammen sloegen uit het dak, meldt de veiligheidsregio. Het pand moet volgens een woordvoerster als verloren worden beschouwd.

Het gaat om een dependance van IKC Binnenstebuiten. Volgens de veiligheidsregio zaten er in het pand meerdere leslokalen. Hoeveel weet de woordvoerster niet. De brand was rond 21.00 uur nog niet onder controle en er kwam nog veel rook vrij. Vlammen waren niet meer zichtbaar.

Door ANP

