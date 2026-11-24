Maandagavond is een grote brand uitgebroken bij een chocoladefabriek in het Limburgse Schinnen. De brandweer heeft de hele nacht geblust om het vuur onder controle te krijgen.

De brand brak maandag rond 22.00 uur uit op het industrieterrein Kleine Breinder 1. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Daarnaast kwamen ook een hijskraan, tankautospuiten, redvoertuigen en een blusrobot ter plaatse.

De brandhaard in de fabriekshal was lastig te bereiken. Dinsdagochtend rond 07.40 uur was de brand onder controle, meldt de Veiligheidsregio. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Geschokt

Het personeel van het bedrijf Geruba Chocolade, in 2009 opgericht door chocolatier Gerben Ubags, is geschokt en meldt op de site:

Op maandag 23 november is Geruba Chocolade getroffen door een grote brand. Een enorme klap voor ons bedrijf, onze medewerkers en iedereen die bij Geruba betrokken is.

Als gevolg van de brand zijn er tijdelijk geen leveringen mogelijk en is onze winkel tot nader order gesloten.

Zodra er meer duidelijkheid is over de situatie, zullen we jullie hierover informeren via onze website en socialmediakanalen.

We bedanken iedereen voor het begrip, het geduld en de vele hartverwarmende berichten.

Team Geruba Chocolade

Geruba Chocolade, tevens een erkend leerbedrijf, is internationaal bekend en levert onder andere aan België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.