Persoon en hond dood na felle brand op camping in Arcen

In het Limburgse Arcen is zondagochtend een persoon om het leven gekomen bij een felle brand op camping Klein Vink. Ook een hond kwam om in de brand, die afgelopen nacht uitbrak in een stacaravan en oversloeg naar een naastgelegen caravan. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de brand en sluit brandstichting niet uit.

De brand ontstond even voor 02.00 uur in de stacaravan, waarna meerdere brandweereenheden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Omstreeks 04.00 uur was de brand geblust en kon het sein 'brand meester' worden gegeven.

Nadat de vuur was gedoofd, werd in de uitgebrande caravan het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.

Twee mensen lichtgewond

De stacaravan waarin de brand uitbrak kan als verloren worden beschouwd en de naastgelegen caravan raakte beschadigd. Twee personen raakten lichtgewond, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.