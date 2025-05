Persoon om het leven gekomen door brand op woonboot Zaandam

Een persoon is om het leven gekomen door een brand op een woonboot in Zaandam, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Over de identiteit van het slachtoffer kan een woordvoerder niets zeggen.

Ook is onduidelijk of de overledene de bewoner was van de woonboot.

De brand brak maandagavond uit op een boot aan de Laan der Vrijheid. De oorzaak is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

ANP