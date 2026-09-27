Brand Almelo zorgt voor grote schade, twaalf huizen onbewoonbaar

Twaalf woningen zijn na een brand aan de Zeven Bosjes in Almelo onbewoonbaar verklaard. Aan het begin van de zondagmiddag brak de vlammenzee daar uit op een balkon. Een persoon moest ter controle naar het ziekenhuis en een kat overleefde het drama helaas niet.

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De veiligheidsregio stelt in een liveblog dat de brand op de eerste etage ontstond en nadat de eerste vlammen op het balkon de oorsprong vonden, ze naar binnen toe trokken. Inmiddels is de brand geblust en daarmee dus ook het sein brandmeester gegeven. Heel kort ontstond er nog een nieuwe brandhaard op het dak, maar die kon ook snel bestreden worden.

Kat komt om bij brand

Door het vlammenrijke tafereel was de bewuste straat enige tijd dicht voor het verkeer. Inmiddels is die afzetting weer opgeheven. De schade aan de woningen is flink. "Vooralsnog zijn 12 woningen als gevolg van de brand onbewoonbaar verklaard. Bewoners die zelf geen vervangende opvang kunnen regelen, worden hierbij ondersteund door de woningcorporatie en Stichting Salvage", aldus de veiligheidsregio.

Bij de brand is een kat omgekomen. Het dier verbleef in een van de naastgelegen woningen. Inmiddels zijn de bluseenheden weer ingerukt en terug op weg naar de kazerne.

Het is nog te vroeg om iets over de precieze oorzaak van de vlammenzee te kunnen zeggen.