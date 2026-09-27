OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand Almelo zorgt voor grote schade, twaalf huizen onbewoonbaar

Brand

Vandaag, 16:16

Twaalf woningen zijn na een brand aan de Zeven Bosjes in Almelo onbewoonbaar verklaard. Aan het begin van de zondagmiddag brak de vlammenzee daar uit op een balkon. Een persoon moest ter controle naar het ziekenhuis en een kat overleefde het drama helaas niet.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De veiligheidsregio stelt in een liveblog dat de brand op de eerste etage ontstond en nadat de eerste vlammen op het balkon de oorsprong vonden, ze naar binnen toe trokken. Inmiddels is de brand geblust en daarmee dus ook het sein brandmeester gegeven. Heel kort ontstond er nog een nieuwe brandhaard op het dak, maar die kon ook snel bestreden worden.

Kat komt om bij brand

Door het vlammenrijke tafereel was de bewuste straat enige tijd dicht voor het verkeer. Inmiddels is die afzetting weer opgeheven. De schade aan de woningen is flink. "Vooralsnog zijn 12 woningen als gevolg van de brand onbewoonbaar verklaard. Bewoners die zelf geen vervangende opvang kunnen regelen, worden hierbij ondersteund door de woningcorporatie en Stichting Salvage", aldus de veiligheidsregio.

Bij de brand is een kat omgekomen. Het dier verbleef in een van de naastgelegen woningen. Inmiddels zijn de bluseenheden weer ingerukt en terug op weg naar de kazerne.

Het is nog te vroeg om iets over de precieze oorzaak van de vlammenzee te kunnen zeggen.

Door Daniël Bom
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.