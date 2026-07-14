'Grote woningbrand in Vroomshoop vermoedelijk ontstaan bij jacuzzi'

Een brand in een tuin aan de Prins Clausstraat in Vroomshoop is dinsdagochtend vroeg overgeslagen naar een woning. Het vuur ontstond rond 04.15 uur. De bewoners konden het huis op tijd verlaten en niemand raakte gewond. De woning raakte zwaar beschadigd en is momenteel niet bewoonbaar.

Buurtbewoners vertellen tegen een correspondent ter plaatse dat de brand begon bij een jacuzzi onder een overkapping in de tuin. De hulpdiensten kunnen dit nog niet bevestigen. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en schaalde op naar middelbrand om het vuur te bestrijden.

Na enige tijd gaf de brandweer het sein brand meester. De naastgelegen woningen zijn gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het vuur zich niet verder had verspreid. Naast de zwaar getroffen woning liep ook een naastgelegen huis rookschade op. Stichting Salvage komt de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

Oorzaak nog onderzocht

De woning waarnaar de brand oversloeg, raakte zwaar beschadigd. Door de hitte sprongen ook de ramen van een achtergelegen woning, die daardoor eveneens schade opliep. Op beelden is te zien dat de achterkant van de woning helemaal zwartgeblakerd is.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan.