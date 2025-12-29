Duizenden bezoekers geëvacueerd bij brand in discotheek Saasveld

In een discotheek in het Overijsselse Saasveld is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Er waren zo'n 3.000 mensen aanwezig in de discotheek, meldt de brandweer Twente.

Alle bezoekers konden veilig worden geëvacueerd en er vielen geen slachtoffers. Alle bezoekers zijn naar huis gegaan en de discotheek is niet meer opengegaan.

De brand brak vlak voor 01.00 uur uit. Kort daarna, om 01.20 uur, kon het sein brandmeester worden gegeven.