Grote uitslaande brand in boerderij in Rheezerveen

Aan de Elfde Wijk in het Overijsselse Rheezerveen is in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio IJsselland. Daarbij stond een dak van een boerderij in brand. Volgens de veiligheidsregio hebben de bewoners van het pand het gebouw veilig kunnen verlaten. De brand is inmiddels onder controle.

De brandweer is nog steeds bezig met blussen. Een kraan is gearriveerd om te helpen met het blussen van de laatste brandresten. Daarna kan worden begonnen met het nablussen van de brand.

De brand brak rond 00.15 uur uit en werd binnen twee minuten opgeschaald naar 'grote brand'. De veiligheidsregio draagt omwonenden op de ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.

ANP