Grote brand verwoest schuur met rieten kap in Ommen

Een schuurbrand aan de Alteveerweg in Ommen zorgde dinsdagavond voor flinke inzet van de brandweer. Een schuur met rieten kap stond in brand en daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer schaalde op om het vuur snel onder controle te krijgen.

De brand is inmiddels geblust, maar de hulpdiensten zijn nog geruime tijd bezig met nablussen. De schuur wordt als verloren beschouwd.

Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.