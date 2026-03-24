Grote uitslaande brand in Nijverdal, NL-Alert en massale inzet brandweer

In een woonwijk in het Overijsselse Nijverdal woedt dinsdagmiddag een grote brand in een loods van ruim 2.000 vierkante meter aan de Kerkstraat. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Er zijn geen slachtoffers gemeld, laat de veiligheidsregio weten.

Door de omvang van de brand zijn brandweerkorpsen uit de hele regio ingezet, onder meer uit Nijverdal, Hellendoorn, Vriezenveen, Wierden, Rijssen, Holten, Almelo, Hengelo en Enschede. Volgens de veiligheidsregio staat het gebouw leeg.

Uit de rook blijven

Omwonenden wordt geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.