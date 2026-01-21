Kalveren overleden bij brand in koeienstal Markelo

In een agrarische stal aan de Visschersdijk in Markelo is woensdagochtend brand uitgebroken. Het vuur woedde in een koeienstal en is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. Er zijn meerdere kalveren om het leven gekomen.

Twee personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhalatie. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Oorzaak brand

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven en verwacht nog ongeveer een uur bezig te zijn met nabluswerkzaamheden. Twee tankautospuiten blijven hiervoor aanwezig.