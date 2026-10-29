Grote en felle brand verwoest woning bij Kamperveen

Een felle brand heeft donderdagochtend een woning aan de Spijkerboersweg bij Kamperveen grotendeels verwoest. De bewoners werden wakker van de rook en konden het huis verlaten. Volgens de brandweer is de woning niet meer te redden. Op beelden is te zien hoe vrijwel het hele interieur van de woning in brand staat. Ook slaan er vlammen uit het dak.

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De brand brak rond 07.00 uur uit in het buitengebied tussen Wezep en Kampen. De brandweer schaalde uit voorzorg op naar middelbrand en probeerde het vuur aanvankelijk van binnenuit te bestrijden. Die poging werd vanwege de veiligheid van de brandweerlieden afgebroken. Omdat de woning een stalen dak heeft, was het lastig om de brandhaard te bereiken.

Rond 09.45 uur sloegen de vlammen nog altijd uit het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand.

Bewoners opgevangen door buren

De Stentor schrijft dat de bewoners van het huis zijn opgevangen door buurtbewoners. Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen kwam ter plaatse om hen een hart onder de riem te steken. "Ik heb de bewoners een warme hand gegeven om ze te troosten. En ik hoop dat zij veel steun krijgen", vertelde hij aan de krant.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens Veiligheidsregio IJsselland woedde het vuur aanvankelijk vooral in het dak, maar het is onduidelijk of de brand daar ook is ontstaan. Voor zover bekend waren er geen huisdieren in de woning aanwezig.