Grote woningbrand aan Brink in Deventer, veel rook vrijgekomen

In een horecapand aan de Brink in Deventer is zondagochtend rond 07.30 uur brand uitgebroken. De brandweer kwam spoedig ter plaatse en heeft opgeschaald naar grote brand. Meerdere bewoners uit omliggende panden en bovengelegen woningen zijn geëvacueerd.

Bij de brand in het pand van Urban Bistro Goesting is veel rook vrijgekomen. De brandweer is ter plaatse gekomen met onder meer drie tankautospuiten en twee hoogwerkers om de brand te bestrijden. Rond 08.15 uur was de brandweer nog bezig met de bluswerkzaamheden, aldus De Stentor. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio liet aan dat dagblad weten dat het lastig was om te achterhalen waar de brandhaard zich precies bevond.

Een persoon naar ziekenhuis

Wegens de rookontwikkeling is rond 09.00 uur een NL-Alert verstuurd naar bewoners in de omgeving van de Brink. Daarin werden mensen aangespoord om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Inmiddels is dit alert ingetrokken.

De bewoners die moesten worden geëvacueerd en zijn door ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken. Een persoon is voor verdere controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Ook over de omvang van de schade kunnen nog geen uitspraken worden gedaan..