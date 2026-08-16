Explosie blaast deel gevel uit schuur bij flinke brand in Bentelo

Een deel van de gevel van een schuur in het Overijsselse Bentelo is zondagmiddag door een flinke explosie uit het pand geblazen. De klap ontstond door een rookgasexplosie tijdens een brand. Ook een naastgelegen schuur raakte hierdoor beschadigd.

De brand woedde in een pand aan de Suetersweg. Daar is een partyservicebedrijf gevestigd. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond.

Schuur grotendeels uitgebrand

De brand richtte flinke schade aan. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand. Door de rookgasexplosie werd een deel van de gevel eruit geblazen.

Ook bleef de schade niet beperkt tot de schuur waar de brand woedde. Een naastgelegen schuur liep door de klap eveneens schade op.

De brandweer was zondagmiddag en aan het begin van de avond bezig met het bestrijden van het vuur. Even voor 18.30 uur werd gemeld dat de laatste brandhaarden werden geblust.