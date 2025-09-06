Terug

Oldtimer onderweg naar bruiloft in brand op A1 bij Bathmen

Brand

Vandaag, 21:57

Op de A1 bij Bathmen is zaterdagavond een Buick Electra uit 1984 volledig uitgebrand. Volgens een correspondent was de klassieke auto onderweg naar een bruiloft toen de bestuurder een harde knal hoorde, waarna vloeistof over de voorruit spoot. De bestuurder zette de oldtimer stil op de vluchtstrook, waar het voertuig begon te roken. Kort daarna sloegen de vlammen hoog onder de motorkap vandaan.

De brandweer kon weinig meer doen toen ze arriveerde: de wagen stond al volledig in lichterlaaie. De oldtimer brandde helemaal uit.

Om de brand te blussen en de wagen te bergen, werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Daardoor ontstond er een kilometerslange file op de A1 richting Deventer. Inmiddels is de weg weer open en kan het verkeer weer doorrijden. Een behulpzame passant zou de inzittenden uiteindelijk alsnog naar de bruiloft hebben gebracht.

